Чем опасно для здоровья резкое похудение и как не поправиться снова
Как передает новостное агентство Ura.ru, которому диетолог и автор книги «Здоровые привычки» рассказала об опасностях резкого похудения, если сбрасывать лишний вес слишком быстро, эндокринная система может просто не справиться и просто не успеет перестроиться, из-за чего и может возникнуть гормональный дисбаланс. Кроме того, во время похудения неизбежно возрастает повышенная нагрузка на выделительную систему – почки и печень, что чревато обострением имеющихся хронических заболеваний или их возникновением. Также могут начать сбоить внутренние органы, которые были окружены жиром, который начал стремительно исчезать. В общем, чтобы процесс похудения происходил максимально эффективно и правильно, надо делать все постепенно, давая организму возможность адаптироваться к новым условиям.
Также Ионова напомнила, что любые экстремальные диеты, которые помогают сбросить вес в экстремально короткие сроки, несбалансированы, а потому, даже если вы добьетесь своей цели, вряд ли сможете удержать полученный результат. «Чем сильнее ограничения, тем сложнее будет выстроить жизнь, в которой вес удастся контролировать», — подчеркнула она. По словам эксперта, худеть надо под контролем врача, особенно если ваш вес изначально очень большой, например, больше 150 килограммов. При этом не стоит ставить себе цели сбросить за месяц сразу 10 кило. При изначальном весе до 100 килограммов оптимально терять в районе 4-5 килограммов в месяц, а если до 80-ти – и того меньше.
Фото: freepik
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