Чем опасно для здоровья резкое похудение и как не поправиться снова

Также Ионова напомнила, что любые экстремальные диеты, которые помогают сбросить вес в экстремально короткие сроки, несбалансированы, а потому, даже если вы добьетесь своей цели, вряд ли сможете удержать полученный результат. «Чем сильнее ограничения, тем сложнее будет выстроить жизнь, в которой вес удастся контролировать», — подчеркнула она. По словам эксперта, худеть надо под контролем врача, особенно если ваш вес изначально очень большой, например, больше 150 килограммов. При этом не стоит ставить себе цели сбросить за месяц сразу 10 кило. При изначальном весе до 100 килограммов оптимально терять в районе 4-5 килограммов в месяц, а если до 80-ти – и того меньше.

Фото: freepik

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