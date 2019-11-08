Благодаря любви к Гарри Поттеру и американским горкам женщине удалось похудеть на 70 кг

Именно тогда британка решила, что так больше нельзя, потому по возвращении домой она узнала о возможности сделать операцию по уменьшению желудка и легла под нож хирурга спустя всего 1,5 месяца после этого. Благодаря хирургическому вмешательству и серьезной коррекции питания всего за несколько месяцев Николе удалось сбросить внушительные 45 килограммов. Как только вес начал снижаться, женщина записалась в спортзал, куда стала ходить с завидной регулярностью. Теперь она совсем не ест некогда обожаемый фастфуд, выбирая вместо него салаты, фрукты, каши и нежирное мясо. Сегодня вес Николы составляет 70 килограммов, и она признается: «Мой самый большой страх – вернуться к тому человеку, которым я была раньше, потому что тогда я была несчастна каждую минуту каждого дня. А сегодня любой день – это настоящее благословение для меня».

Фото: vostock-photo, facebook

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