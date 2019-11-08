Благодаря любви к Гарри Поттеру и американским горкам женщине удалось похудеть на 70 кг
Историей женщины заинтересовался британский онлайн-портал The Sun, которому она призналась, что лишний вес стал следствием ее злоупотребления фастфудом, которым она увлеклась после того, как бросила пить. По словам Николы, она ежедневно поглощала огромные порции обедов в ресторанах быстрого питания, где ее уже узнавали в лицо. Неудивительно, что ее вес стал стремительно расти, за 4 года она достигла 140 килограммов.
Фото: facebook
Но все изменилось после того, как Никола посетила парк развлечений студии Universal во Флориде, где она мечтала прокатиться на аттракционе, созданном по мотивам фильмов и книг о Гарри Поттере. «Перед аттракционом меня попросили сесть на специальное кресло для полных людей, чтобы проверить, умещусь я туда или нет, — поясняет женщина. — Они попытались меня пристегнуть ремнями безопасности, но из этого, разумеется, ничего не вышло. Только тогда до меня дошло, как я растолстела. До того я ухитрялась каким-то образом игнорировать этот факт».
Именно тогда британка решила, что так больше нельзя, потому по возвращении домой она узнала о возможности сделать операцию по уменьшению желудка и легла под нож хирурга спустя всего 1,5 месяца после этого. Благодаря хирургическому вмешательству и серьезной коррекции питания всего за несколько месяцев Николе удалось сбросить внушительные 45 килограммов. Как только вес начал снижаться, женщина записалась в спортзал, куда стала ходить с завидной регулярностью. Теперь она совсем не ест некогда обожаемый фастфуд, выбирая вместо него салаты, фрукты, каши и нежирное мясо. Сегодня вес Николы составляет 70 килограммов, и она признается: «Мой самый большой страх – вернуться к тому человеку, которым я была раньше, потому что тогда я была несчастна каждую минуту каждого дня. А сегодня любой день – это настоящее благословение для меня».
Фото: vostock-photo, facebook
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