Антиоливье: диетолог напомнила, как приготовить главный новогодний салат без вреда здоровью

Диетолог Ольга Григорьян в интервью радиостанции «Говорит Москва» напомнила, что блюда с большим количеством майонеза вредны для организма, и посоветовала подавать на праздничный стол более легкие угощения с большим количеством овощей.

«Оливье — неплохой вариант еды с овощами. Правда, они содержат много крахмала. К тому же в салат режут колбасу, я против нее. Лучше не заправлять майонезом. Я бы посоветовала пряные специи, где много трав и есть острота, а майонез можно разбавить сметаной, или заправить салат йогуртом», — отметила она.

Ольга Григорьян добавила, что любителям салатов отлично подойдет «Цезарь» — он менее вредный. «Но когда много еды, салаты можно вообще исключить. Украсьте стол нарезками, ананасом, что очень полезно для того, чтобы уменьшить чувство тяжести в желудке, киви. Все-таки праздник — это не еда, а кураж, настроение, общение», — настаивает диетолог.

Специалист по питанию напомнила, что много вреда приносят ночные трапезы. «Переедая, люди попадают в больницы. Первого числа возрастает количество госпитализаций с панкреатитом, острой язвой. Быстрее заполняются и кардиологические отделения. «Много едим и пьем, пьем алкоголь, все смешивается, кортизол повышается, потому что праздник — это позитивный стресс. Поэтому как врач я очень прошу умеренности в еде», — отметила Григорьян, добавив, что в новый год нужно входить здоровыми.