Актриса Лиза Райли похудела на 76 кг и раскрыла секрет, как ей это удалось

Все оказалось очень просто: она стала контролировать размер порций еды, а чтобы облегчить себе эту задачу специально использовала небольшую тарелку. Актриса признается: «Однажды я подошла к зеркалу и признала, что стала толстой, потому что в неограниченных количествах ела чипсы, сухарики и запивала их вином. После того, как я приняла на себя ответственность за свое здоровье, вес и образ жизни, мне стало гораздо легче контролировать ситуацию с питанием. Вам не нужно съедать закуску, основное блюдо и пудинг в один прием пищи, если вы так делаете, знайте, вы едите слишком много».

Также Лиза заставила себя полюбить физическую активность, начала ходить в фитнес-клуб и теперь делится на своей страничке в социальной сети Instagram спортивными лайфхаками, которые помогают ей справиться с дряблостью кожи и сделать фигуру более подтянутой. Совсем недавно она опубликовала фото, на котором поднимает тяжелые гири, чтобы укрепить мышцы рук, под которым написала: «Поднимать эти спортивные снаряды – это больно, но это работает. Главное правило успешной тренировки в том, что когда вы занимаетесь, должно быть весело, тогда вы сможете покинуть спортзал, принять душ и уйти оттуда с широкой улыбкой на лице». Силовые упражнения актриса сочетает с групповыми занятиями – зумбой и йогой.