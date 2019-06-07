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Актриса Лиза Райли похудела на 76 кг и раскрыла секрет, как ей это удалось

Британская телеведущая и актриса, известность которой принесла роль Мэнди Дингл в сериале «Ферма Эммердейл, рассказала о своей диете.

За невероятной трансформацией фигуры Лизы зрители могли наблюдать на экранах телевизоров, когда смотрели на нее в любимом шоу. И результаты, которых добилась 42-летняя Райли, просто поразительны – ей удалось сбросить целых 76 кг и уменьшиться на 7 размеров. Британское издание Daily Star выяснило, у актрисы, в чем заключается секрет ее успешного похудения.

Все оказалось очень просто: она стала контролировать размер порций еды, а чтобы облегчить себе эту задачу специально использовала небольшую тарелку. Актриса признается: «Однажды я подошла к зеркалу и признала, что стала толстой, потому что в неограниченных количествах ела чипсы, сухарики и запивала их вином. После того, как я приняла на себя ответственность за свое здоровье, вес и образ жизни, мне стало гораздо легче контролировать ситуацию с питанием. Вам не нужно съедать закуску, основное блюдо и пудинг в один прием пищи, если вы так делаете, знайте, вы едите слишком много».

Также Лиза заставила себя полюбить физическую активность, начала ходить в фитнес-клуб и теперь делится на своей страничке в социальной сети Instagram спортивными лайфхаками, которые помогают ей справиться с дряблостью кожи и сделать фигуру более подтянутой. Совсем недавно она опубликовала фото, на котором поднимает тяжелые гири, чтобы укрепить мышцы рук, под которым написала: «Поднимать эти спортивные снаряды – это больно, но это работает. Главное правило успешной тренировки в том, что когда вы занимаетесь, должно быть весело, тогда вы сможете покинуть спортзал, принять душ и уйти оттуда с широкой улыбкой на лице». Силовые упражнения актриса сочетает с групповыми занятиями – зумбой и йогой.

Еще один секрет звезды заключается в том, что она полностью отказалась от алкоголя и уже 2 года не брала в рот ни капли: «Теперь я не думаю, что когда-нибудь выпью хоть каплю, – написала она после своего 40-летия. – Конечно, никогда не говори «никогда», но в данный момент я не думаю, что вернусь к алкоголю».

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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