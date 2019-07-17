Актриса Келли Брук похудела на 13 килограммов и рассказала, как ей это удалось

Помимо коррекции питания в пользу более здорового знаменитость теперь три раза в неделю бегает по парку, а также полностью исключила из своего меню джин и алкоголь. Келли признается, что такие изменения уже позитивно сказались на ее внешнем виде и самочувствии. Ей уже удалось сбросить 13 килограммов и начать носить одежду на 2 размера меньше.

Брукс признается: «Я поняла, что поправилась одной из последних. И не потому, что отрицала это, просто я хорошо себя чувствовала. Но в какой-то момент я купила платье 50 размера, моя грудь стала слишком большой, а спина болела. И тогда я осознала, что ем слишком много калорийной еды, слишком часто хожу в паб и перекусываю чипсами и пирогом. Но главное – я вовремя спохватилась и взяла себя в руки. Теперь я действительно счастлива и чувствую, что поднялась на гору!»

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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