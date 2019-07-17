Актриса Келли Брук похудела на 13 килограммов и рассказала, как ей это удалось

39-летняя звезда, которую большинство британцев считает национальным секс-символом, в последние годы переквалифицировалась в радиоведущую, потому сегодня ее чаще можно услышать, чем увидеть на экране, но эти перемены никак не сказались на ее популярности, зато отразились на фигуре. Незаметно для самой себя Келли набрала лишний вес, от которого начала избавляться в рамках данного себе на Рождество обещания привести себя в форму и оздоровить организм.
Сбросить 13 килограммов, по признанию знаменитости журналу Bella, которое цитирует онлайн-издание Daily Mail UK, ей помог отказ от любимого пирога, чипсов и пинты темного пива.
«Весь прошлый год я продолжала стонать, что сушилка одежды делает мои джинсы теснее. Но, честно говоря, я перестала влезать в них, потому что ела неправильную еду и недостаточно занималась спортом, – признается Келли Брук, – но никто не осмеливался сказать мне, что я поправилась».
Помимо коррекции питания в пользу более здорового знаменитость теперь три раза в неделю бегает по парку, а также полностью исключила из своего меню джин и алкоголь. Келли признается, что такие изменения уже позитивно сказались на ее внешнем виде и самочувствии. Ей уже удалось сбросить 13 килограммов и начать носить одежду на 2 размера меньше.
Брукс признается: «Я поняла, что поправилась одной из последних. И не потому, что отрицала это, просто я хорошо себя чувствовала. Но в какой-то момент я купила платье 50 размера, моя грудь стала слишком большой, а спина болела. И тогда я осознала, что ем слишком много калорийной еды, слишком часто хожу в паб и перекусываю чипсами и пирогом. Но главное – я вовремя спохватилась и взяла себя в руки. Теперь я действительно счастлива и чувствую, что поднялась на гору!»
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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