53-летняя женщина, которую регулярно зовут на свидания студенты, раскрыла секрет своего успеха
Фото: Instagram
Как рассказала женщина рассказала британскому онлайн-порталу Mirror, что в 2012 году открыла для себя палеодиету, также известную как «диета пещерного человека», и заявила, что это изменило ее жизнь. Ее суть заключается в том, что есть нужно лишь продукты, доступные в период палеолита – мясо, рыбу и морепродукты, яйца, овощи, фрукты, орехи и семена. Благодаря этой системе питания ее фигура претерпела удивительную трансформацию. «Большую часть жизни я была вегетарианкой, потому что считала, что это самый здоровый образ жизни, и я очень люблю животных, – пояснила Резник. – Конечно, я всегда была в неплохой форме, но у меня было хроническое кистозное акне, которого я очень стеснялась и перепробовала все, чтобы избавиться от прыщей. Но ничто не помогало».
Американка добавила, что когда ей исполнилось 30, дети подросли и она похудела, такого тонуса в мышцах, как раньше, уже не было, а заниматься длительными тренировками или ходить регулярно в тренажерный зал у нее не было возможности. Тогда она начала делать короткие воркауты дома. К 40 годам фигура Элизабет пришла в форму, но прыщи все так же были с ней и сводили с ума. «Я устала каждый день тратить много времени на то, чтобы замазать косметикой высыпания, но другого выхода не было», – пояснила она. Тогда она решила попробовать отказаться от вегетарианства и перейти на палеодиету. И случилось практически чудо: буквально за несколько дней ее кожа полностью очистилась. Кроме того, у женщины стало больше энергии, в том числе и на занятия спортом. Но самое приятное действие этой системы питания на Элизабет заключалось в том, что она будто бы застыла во времени: ее фигура была как никогда стройной, а кожа гладкой и чистой. Более того, на нее начали обращать внимание мужчины, которые были гораздо моложе нее. «На меня обращают внимание и студенты университетов, и парни слегка за 30. Не все верят, что мне уже за 50, но их интерес очень льстит мне. Однако я не устаю повторять всем женщинам, что они могут быть сексуальными в любом возрасте, и мне нравится, что они прислушиваются», – подытожила Резник.
Фото: Instagram
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