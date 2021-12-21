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5 простых правил, которые позволят встретить Новый год вкусно и без вреда для фигуры

Советуют диетологи.

До главного праздника года осталось совсем немного. Его неизменные атрибуты – это не только мандарины и игристое. Классический новогодний стол не может обойтись без таза оливье, “Селедки под шубой”, картошки, обязательного горячего и многочисленных закусок. Попробовать хочется все, а вот тяжесть и дискомфорт испытывать желания нет совершенно, как и поправиться по итогам длинных каникул. Как же не переесть и чувствовать себя комфортно?