5 простых правил, которые позволят встретить Новый год вкусно и без вреда для фигуры

5 простых правил, которые позволят встретить Новый год вкусно и без вреда для фигурыСоветуют диетологи.
Как сообщили диетологи онлайн-изданию “Спутник”, встретить праздник, ни в чем себе не отказывая, и при этом не объедаться в течение 10 дней, вполне реально. Если соблюдать ряд нехитрых правил, которые действуют и в новогоднюю ночь.
Не растягивайте чувство голода на весь день, чтобы налегать на еду после боя курантов. Поужинайте в привычное время, чтобы к застолью иметь легкое чувство голода. Но никак не желание съесть слона).
Одно блюдо – одна ложка. Этот нехитрый трюк позволит не только попробовать большинство блюд, но и спасет желудок от незапланированной бомбардировки крабовым салатом.
Из-за стола можно выходить. Даже нужно! Движение запускает метаболизм, а это значит, что танцы и легкая прогулка помогут избежать чувство тяжести.
Замените продукты на более полезные. Мы согласны, что оливье с колбасой – это классика новогоднего стола, но попробуйте вместо колбасы добавить отварную курицу или даже запеченный лосось.
Начинайте с горячего, а не закусок. Так вы сможете лучше контролировать количество съеденного. Психологически мы склонны не воспринимать нарезки и салаты в качестве основного блюда, которым можно насытиться. Поэтому отдайте сначала предпочтение главному блюду, а уже позже порадуйте себя стартерами.
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