passion.ru
1 мин.

5 простых правил, которые позволят встретить Новый год вкусно и без вреда для фигуры

Советуют диетологи.
До главного праздника года осталось совсем немного. Его неизменные атрибуты – это не только мандарины и игристое. Классический новогодний стол не может обойтись без таза оливье, “Селедки под шубой”, картошки, обязательного горячего и многочисленных закусок. Попробовать хочется все, а вот тяжесть и дискомфорт испытывать желания нет совершенно, как и поправиться по итогам длинных каникул. Как же не переесть и чувствовать себя комфортно?
5 простых правил, которые позволят встретить Новый год вкусно и без вреда для фигуры

Как сообщили диетологи онлайн-изданию “Спутник”, встретить праздник, ни в чем себе не отказывая, и при этом не объедаться в течение 10 дней, вполне реально. Если соблюдать ряд нехитрых правил, которые действуют и в новогоднюю ночь.

  • Не растягивайте чувство голода на весь день, чтобы налегать на еду после боя курантов. Поужинайте в привычное время, чтобы к застолью иметь легкое чувство голода. Но никак не желание съесть слона).

  • Одно блюдо – одна ложка. Этот нехитрый трюк позволит не только попробовать большинство блюд, но и спасет желудок от незапланированной бомбардировки крабовым салатом.

  • Из-за стола можно выходить. Даже нужно! Движение запускает метаболизм, а это значит, что танцы и легкая прогулка помогут избежать чувство тяжести.

  • Замените продукты на более полезные. Мы согласны, что оливье с колбасой – это классика новогоднего стола, но попробуйте вместо колбасы добавить отварную курицу или даже запеченный лосось.

  • Начинайте с горячего, а не закусок. Так вы сможете лучше контролировать количество съеденного. Психологически мы склонны не воспринимать нарезки и салаты в качестве основного блюда, которым можно насытиться. Поэтому отдайте сначала предпочтение главному блюду, а уже позже порадуйте себя стартерами.

Фото: freepik.com

Новости партнеров
О чем говорят