36-летняя Бейонсе села на жесткую диету перед важным мероприятием
Молодая мама Бейонсе решила кардинально изменить свой рацион.
После рождения близнецов Бейонсе старается следить за своим весом. Однако тех усилий, которые она предпринимала до сих пор, оказалось недостаточно для возвращения в идеальную форму. Певица решила пойти на решительные меры.
«44 дня до "Коачеллы"!! Время стать веганом!!» — объявила она.
Веганство — самая строгая форма вегетарианства. Она полностью исключает потребление продуктов животного происхождения. Из рациона звезды пропадут не только мясо и рыба, но и яйца, молочные продукты, желатин и даже мед.
Продержится ли артистка? Похудеет ли? Пожалуй, можно делать ставки.
Фото: instagram, globallookpress
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