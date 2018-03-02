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36-летняя Бейонсе села на жесткую диету перед важным мероприятием

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Фото из Instagram Бейонсе
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Молодая мама Бейонсе решила кардинально изменить свой рацион.

После рождения близнецов Бейонсе старается следить за своим весом. Однако тех усилий, которые она предпринимала до сих пор, оказалось недостаточно для возвращения в идеальную форму. Певица решила пойти на решительные меры.

«44 дня до "Коачеллы"!! Время стать веганом!!» — объявила она.

Веганство — самая строгая форма вегетарианства. Она полностью исключает потребление продуктов животного происхождения. Из рациона звезды пропадут не только мясо и рыба, но и яйца, молочные продукты, желатин и даже мед.

Продержится ли артистка? Похудеет ли? Пожалуй, можно делать ставки.

Фото: instagram, globallookpress

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