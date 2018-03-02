36-летняя Бейонсе села на жесткую диету перед важным мероприятием

После рождения близнецов Бейонсе старается следить за своим весом. Однако тех усилий, которые она предпринимала до сих пор, оказалось недостаточно для возвращения в идеальную форму. Певица решила пойти на решительные меры.

«44 дня до "Коачеллы"!! Время стать веганом!!» — объявила она.