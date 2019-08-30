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36-летняя Анна Седокова решила стать пескетарианкой

Анна Седокова хочет похудеть, не слишком отказывая себе в пище.

Анна Седокова никогда не скрывала, что любит вкусно поесть. Однако под фотографией тарелки пасты с морепродуктами певица написала: «Оказывается, для того, чтобы отказаться от этого счастья, тебе нужно просто дать обещание или поспорить с тем человеком, который для тебя действительно важен! Еще Робин Шарма писал в одной из своих ранних книг — сделайте публичное обещание и вам будет легче его соблюдать».

«Итак новый сезон сериала #Аннаиспагетти 😂 В нем будет введены новые антигерои #мясо #оножеколбаска #оножесосисочки. И постоянные действующие #багетик #круассанчик #бутербродик. Итак было принято решение есть спагетти один раз в неделю, хлеб и иже с ним один раз в неделю, мясо один раз в неделю. Один мой знакомый никак не мог похудеть, что только не делал и вдруг случилось. Спрашиваю как? Он говорит, что отказался от мяса. Почему без мяса худеют? Ученые доказывали неоднократно, что рыба полезнее мяса: ее белок легче усваивается организмом, и его гораздо больше, а значит, вы будете дольше чувствовать себя сытым. Еще отказ от мяса выводит шлаки и токсины и уменьшает подкожный жир. Даже при отсутствии физических нагрузок вы худеете, новый режим как-будто берет это на себя, а мы просто наслаждаемся результатом и чистым лицом, потому что пескетарианство еще и помогает избавиться от акне, высыпаний и черных точек, и цвет лица улучшается», — поделилась мыслями и надеждами она.

А вы верите, что полный или частичный отказ от мяса помогает похудеть? Пробовали?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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