30 лет ела только хлеб и чипсы: как пищевая фобия испортила здоровье женщины

Как сообщает 34-летняя Эмма, с детства у ее мамы возникали сложности с кормлением дочери, вследствие чего она обращалась ко многим врачам. Советы специалистов не помогали улучшить ситуацию и родители посчитали, что с возрастом все наладится, однако этого не произошло. Об этом сообщили в Daily Mail.

«Когда я вижу овощи, нарезанные, готовые к употреблению, тогда начинается паника, я потею, напрягаюсь и паникую», — заявила Эмма. При этом она сообщила, что продукты в ее рационе оказывают негативное влияние на ее жизнь, поскольку она постоянно чувствует усталость и сонливость из-за недостатка полезных веществ (витаминов и минералов) в организме.

«Я не могу продолжать так питаться. Если я не перестану, нет никакой гарантии, что у меня вообще будет будущее, потому что это влияет на мое тело и здоровье, а в долгосрочной перспективе, кто знает, что может случиться?», — сказала героиня материала. В результате британка решила изменить свою жизнь и обратилась к врачу. Он объяснил, что хлеб и чипсы увеличивают риск ожирения, которое, в свою очередь, чревато развитием болезней сердца, инсультом и онкологией.

Кроме того, женщина решилась на терапию гипнозом. Благодаря этому ей удалось съесть несколько кусочков яблока, попробовать пиццу с помидорами черри, немного бекона и пирог с сыром и луком.