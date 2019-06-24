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24-летняя бухгалтер рассказала о том, как она потеряла 10 кг за год, съедая 3000 ккал в день

Даника Дедич из Сиднея, Австралия, за год избавившаяся от 10 кг и 15% жира, рассказала, как ей это удалось при диете с ошеломляющей калорийностью.

Молодой бухгалтер признается, что никогда не страдала от лишних килограммов: год назад ее вес составлял 70 кг, а процент жира в организме был 28,8%. Однако, как она сообщила британскому изданию Daily Mail, менее чем за 12 месяцев после изменения режима питания и тренировок она стала весить 59 кг, а ее процент жира колеблется между 14% и 16%.

По словам Даники, еще год назад она питалась так же, как большинство людей, сочетая правильное питание в течение недели с плановыми читмилами в выходные дни: «Я пыталась урезать углеводы, есть органические продукты, исключать молочные и переработанные – я перепробовала многое. А в выходные отрывалась высококалорийными гамбургерами, фри и молочными коктейлями. Кроме того, у меня была плохая привычка заедать пастой Nutella стресс, – говорит она. – Но и это еще не все: я чрезмерно много тренировалась – пробежка каждое утро на рассвете, а затем в течение полутора часов тренировка с гантелями. Я полагала, что таким образом зарабатываю себе индульгенцию на вредный обед в выходные».

Однако такой режим не привел к результатам, которых добивалась девушка. «В июне 2018 года я решила, что пришло время перемен, – сообщила Даника. – У меня был тяжелый период в жизни, с которым я справлялась при помощи еды. В результате вес стал увеличиваться, а одежда, прежде сидевшая свободно, теперь стала теснее. В какой-то момент я листала Instagram и наткнулась на пост, в котором было фото шоколадного кролика, в котором содержалось 1050 ккал, подпись под ним гласила, что вместо него можно было бы трижды поесть и один раз перекусить. После чего мне стало ясно, надо пересмотреть свой рацион».

В течение недели она полностью изменила свое меню и сосредоточилась на потреблении микро- и макроэлементов, действительно необходимых организму. Она поняла, что для нее оптимально шестиразовое питание, включающее завтрак, обед, ужин, десерт и два перекуса. Потому теперь ее дневной рацион выглядит следующим образом: овсяная каша с соленой карамелью и бананом на завтрак, протеиновый батончик, йогурт с черникой, шоколадные чипсы и тертый кокос в качестве перекусов, такос с говядиной на обед, куриный бургер с фри и брокколи на ужин и домашние блины на десерт. «Сейчас я съедаю 3000 калорий в день и никогда не чувствовала себя лучше, ¬– заявляет Даника. – Все потому, что мое меню отрегулировано по макроэлементам, которые рассчитаны именно по моим параметрам – в нем 150 г белка, 83 г жира, 413 г углеводов и 45 г клетчатки».

Первые физические изменения девушка заметила уже через несколько дней: «За первые 8 недель я потеряла всего около 5 кг, но вместо полного отсутствия пресса я получила хорошо заметный результат».

Все съеденное за день в цифрах Даника записывает в дневник питания и сочетает новый рацион с ежедневными занятиями в тренажерном зале, где отдает предпочтение силовым тренировкам.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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