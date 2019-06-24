24-летняя бухгалтер рассказала о том, как она потеряла 10 кг за год, съедая 3000 ккал в день

Молодой бухгалтер признается, что никогда не страдала от лишних килограммов: год назад ее вес составлял 70 кг, а процент жира в организме был 28,8%. Однако, как она сообщила британскому изданию Daily Mail, менее чем за 12 месяцев после изменения режима питания и тренировок она стала весить 59 кг, а ее процент жира колеблется между 14% и 16%.

По словам Даники, еще год назад она питалась так же, как большинство людей, сочетая правильное питание в течение недели с плановыми читмилами в выходные дни: «Я пыталась урезать углеводы, есть органические продукты, исключать молочные и переработанные – я перепробовала многое. А в выходные отрывалась высококалорийными гамбургерами, фри и молочными коктейлями. Кроме того, у меня была плохая привычка заедать пастой Nutella стресс, – говорит она. – Но и это еще не все: я чрезмерно много тренировалась – пробежка каждое утро на рассвете, а затем в течение полутора часов тренировка с гантелями. Я полагала, что таким образом зарабатываю себе индульгенцию на вредный обед в выходные».