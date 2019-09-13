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163-килограммовая женщина пересмотрела свою диету и изменилась до неузнаваемости

Адриана Стайер, проживающая в Орландо, штат Флорида, США, долгое время не могла справиться с компульсивным перееданием, но в итоге взяла себя в руки и похудела на целых 90 килограммов.

Молодая женщина призналась британскому изданию Daily Mail, что у нее случались самые настоящие приступы обжорства, когда она ела до тех пор, пока у нее не перехватывало дыхание. По ее собственным подсчетам, суточная калорийность ее рациона составляла от 4000 до 5000 ккал. Однако после того, как она во время медицинского осмотра взвесилась по просьбе доктора и поняла, что весит столько же, сколько двое здоровых взрослых мужчин, она решила полностью пересмотреть свое меню.

«Я была шокирована, когда увидела эти цифры, – говорит девушка, – и испытала настоящее отвращение к себе. Я не могла поверить столько же, сколько двое взрослых мужчин, и что я ношу старую одежду «бабка-стайл», потому что мне больше ничего не подходит».

Адриана сказала, что лишний вес преследовал ее всю сознательную жизнь, даже в 5 лет она была очень пухлым ребенком и была полностью зависима от еды. «Я жила от одного приема пищи до другого. Я просто жаждала еду», – добавляет она.

Отец девушки пытался контролировать то, что она ела, но мать была более снисходительна и позволяла ей есть нездоровую пищу типа печенья, бисквитов и чипсов. Доходило до того, что каждый вечер Адриана заканчивала ужин раньше всех и сидела и молилась, чтобы кто-нибудь из семьи не доел свою порцию, чтобы она могла сделать это за них. Не останавливало ее даже то, что ее постоянно дразнили в школе, обзывая куском сала, толстухой, свиньей и фыркали ей вслед.

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Фото: Instagram

А после того как она стала жить отдельно от родителей, вес вообще вышел из-под контроля, ведь больше некому было следить за тем, что она ела. «Наконец-то я смогла следовать строгому плану питания, который состоял в том, чтобы есть все, что я когда-либо хотела. Фактически я ела все время, причем даже те продукты, которые мне никогда не нравились», – добавляет она.

Однако медицинский осмотр для получения страховки изменил все. Сначала Адриана расстроилась, но потом взяла себя в руки и начала худеть. Для начала она отказалась от сладких напитков и стала ограничивать размер и количество порций. Только за первый месяц она скинула почти 23 килограмма.

Затем она подвергла корректировке само меню, заменив фастфуд на еду, приготовленную дома и «чрезвычайно здоровые» продукты – нежирный бекон из индейки, яйца и овощи. Калорийность ее рациона снизилась до 1200 ккал в день. Чтобы улучшить и без того впечатляющие результаты, через полгода после начала похудения она начала ходить в спортзал.

«Это был тяжелый путь, – говорит Адриана сейчас. – Подруга обвинила меня в том, что я голодаю, вызываю у себя рвоту, раз я худею так сильно и так быстро. Да и мой парень, боясь, что, похудев, я буду пользоваться успехом у мужчин, всячески стремился остановить меня. Он говорил, что я и так маленькая и худая. Я оставалась с ним только потому, что меня до этого никто не любил. Но как только я стала увереннее в себе, я разорвала эти нездоровые отношения. И сейчас я влюблена и счастлива с человеком, который поддерживает меня в моем стремлении быть стройной».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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