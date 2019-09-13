163-килограммовая женщина пересмотрела свою диету и изменилась до неузнаваемости

Молодая женщина призналась британскому изданию Daily Mail, что у нее случались самые настоящие приступы обжорства, когда она ела до тех пор, пока у нее не перехватывало дыхание. По ее собственным подсчетам, суточная калорийность ее рациона составляла от 4000 до 5000 ккал. Однако после того, как она во время медицинского осмотра взвесилась по просьбе доктора и поняла, что весит столько же, сколько двое здоровых взрослых мужчин, она решила полностью пересмотреть свое меню.

«Я была шокирована, когда увидела эти цифры, – говорит девушка, – и испытала настоящее отвращение к себе. Я не могла поверить столько же, сколько двое взрослых мужчин, и что я ношу старую одежду «бабка-стайл», потому что мне больше ничего не подходит».

Адриана сказала, что лишний вес преследовал ее всю сознательную жизнь, даже в 5 лет она была очень пухлым ребенком и была полностью зависима от еды. «Я жила от одного приема пищи до другого. Я просто жаждала еду», – добавляет она.

Отец девушки пытался контролировать то, что она ела, но мать была более снисходительна и позволяла ей есть нездоровую пищу типа печенья, бисквитов и чипсов. Доходило до того, что каждый вечер Адриана заканчивала ужин раньше всех и сидела и молилась, чтобы кто-нибудь из семьи не доел свою порцию, чтобы она могла сделать это за них. Не останавливало ее даже то, что ее постоянно дразнили в школе, обзывая куском сала, толстухой, свиньей и фыркали ей вслед.