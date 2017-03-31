Пара закатила роскошную белоснежную вечеринку в саду своего дома в Лос-Анджелесе. Гостей рассадили за столом, накрытом белой скатертью, под тентом, украшенным белыми воздушными шарами и лампочками, которые зажгли ближе к вечеру.

Стол был сервирвирован золотыми свечами и декоративными фигурами, которые расположили между букетами из белых цветов и свежей зелени. Всех гостей попросили одеться в белоснежные наряды, а всем подругам Сиары, в числе которых была теннисистка Серена Уильямс, раздали цветочные венки.

Inside Ciara and Russell Baby Shower (via @enews) Публикация от Ciara & Russell Wilson (@thewilsonsdaily) Мар 30 2017 в 6:03 PDT

Напомним, Сиара и Расселл Уильямс поженились в июле прошлого года. Спустя три месяца после свадьбы стало известно, что певица и спортсмен, отказавшиеся от интимных отношений до официального вступления в брак, ждут рождения первого общего ребенка. У Сиары также есть сын Фьючер от бывшего бойфренда рэпера Фьючера, которому в мае исполнится три года.

Фото: Global Look Press, Instagram