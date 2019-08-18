«Похож на папу»: Настасья Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына

18 августа 2018 года Настасья Шубская и Александр Овечкин впервые стали родителями. В течение первого года жизни сына пара скрывала его лицо, редко публикуя нежные семейные снимки, однако, в честь первого дня рождения малыша, пара показала трогательный снимок с крестин. «С днём рождения, наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями!» – подписала фотографию мама Сережи (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
«Фото красивое!!! Глаза у всех горят!!!))) Счастья вам!!! Вы супер семья», «Копия папа», «С днем рождения малыша!❤️😊 Очень похож на папу», «Красивая семья», «Мамин на 70% ! Но улыбка вся в отца!», «Очень на папу похож👌🏼с днём рождения малыша», «Сережа на Сашу не похож)) у Сережи все зубы целые))», «А мне кажется, что Серёжа похож на вашего папу (Кирилла Шубского – прим.ред.)», «А мне кажется на маму похож, счастья и здоровья малышу!», «На папу Сашу похож очень», «На маму похож», — обсуждают фолловеры Настасьи Шубской.
А как вам кажется, на кого больше похож сын Настасьи Шубской и Александра Овечкина?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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