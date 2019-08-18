«Похож на папу»: Настасья Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына

«Фото красивое!!! Глаза у всех горят!!!))) Счастья вам!!! Вы супер семья», «Копия папа», «С днем рождения малыша!❤️😊 Очень похож на папу», «Красивая семья», «Мамин на 70% ! Но улыбка вся в отца!», «Очень на папу похож👌🏼с днём рождения малыша», «Сережа на Сашу не похож)) у Сережи все зубы целые))», «А мне кажется, что Серёжа похож на вашего папу (Кирилла Шубского – прим.ред.)», «А мне кажется на маму похож, счастья и здоровья малышу!», «На папу Сашу похож очень», «На маму похож», — обсуждают фолловеры Настасьи Шубской.