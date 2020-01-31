Гоар Аветисян перестала скрывать беременность: «Спасибо, Господи, что осуществляешь несбыточные мечты»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Гоар Аветисян
26-летняя блогер-визажист Гоар Аветисян станет мамой.
В своем блоге Гоар показала округлившийся живот.
«Спасибо, Господи за то, что осуществляешь самые несбыточные мечты», — написала она.
Личность отца ребенка будущая мама не раскрывает.
«Гоар, поздравляю, ты замуж вышла?», — спросила одна из подписчиц.
«Скромно посидели) я много раз говорила, что не хочу свадьбу) просто хочу быть счастливой», — ответила Аветисян.
Ранее Гоар была замужем за бизнесменом Вагиком Мартиросяном, но их брак продлился всего два года.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: instagram
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