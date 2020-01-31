Гоар Аветисян перестала скрывать беременность: «Спасибо, Господи, что осуществляешь несбыточные мечты»

Личность отца ребенка будущая мама не раскрывает.

«Гоар, поздравляю, ты замуж вышла?», — спросила одна из подписчиц.

«Скромно посидели) я много раз говорила, что не хочу свадьбу) просто хочу быть счастливой», — ответила Аветисян.

Ранее Гоар была замужем за бизнесменом Вагиком Мартиросяном, но их брак продлился всего два года.

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