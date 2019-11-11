Звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева вышла из декрета через 5 месяцев после родов

И всего через несколько месяцев после появления на свет ребенка Ирина вернулась в Россию, чтобы приступить к работе.

Лицо и имя малыша Ирина и Гийом до сих пор держат в секрете. Малыш уже окреп, чувствует себя хорошо, поэтому его знаменитая мама с легкостью вышла из декрета. На минувших выходных состоялся концерт Ирины Медведевой, в котором она исполнила песни из популярных фильмов и романсы.

Сразу после родов Ирина признавалась, что и во время беременности и после родов не понимала, что с ней происходит. «Осознание материнства пришло не сразу», — рассказывала она.