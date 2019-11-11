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Звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева вышла из декрета через 5 месяцев после родов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Медведева

Фото: Instagram

Артистка в июне родила сына.

В июне 2019 года актриса юмористического шоу «6 кадров» Ирина Медведева впервые стала мамой. Сын актрисы и ее французского избранника Гийома родился на родине отца.

И всего через несколько месяцев после появления на свет ребенка Ирина вернулась в Россию, чтобы приступить к работе.

Лицо и имя малыша Ирина и Гийом до сих пор держат в секрете. Малыш уже окреп, чувствует себя хорошо, поэтому его знаменитая мама с легкостью вышла из декрета. На минувших выходных состоялся концерт Ирины Медведевой, в котором она исполнила песни из популярных фильмов и романсы.

Сразу после родов Ирина признавалась, что и во время беременности и после родов не понимала, что с ней происходит. «Осознание материнства пришло не сразу», — рассказывала она.

Ирина с сыном на прогулке

Фото: Instagram

Ирина встретила своего будущего супруга в Москве. Знакомая Медведевой попросила ее провести экскурсию по городу для Гийома. Бизнесмен сразу понял, что Ирина — та самая, но завоевал ее сердце не сразу. Пара сыграла две свадьбы: в России и во Франции, сообщает «СтарХит».

Пока Ирина Медведева живет на две страны, так как супруг не планирует перебираться в российскую столицу.

Фото и видео: Instagram

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