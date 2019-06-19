logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

36-летняя звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева родила первенца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Ирина Медведева родила первенца

Фото: Instagram
О радостном событии актриса рассказала в Instagram.

Утром 19 июня на странице звезды шоу «6 кадров» Ирины Медведевой появилось фото, на котором актриса держит на руках новорожденного сына. «#мама, #сыночек», - подписала она фотографию.

Снимок сделан сразу вскоре появления малыша на свет: к молодой матери подключены датчики в родильном отделении. Лицо малыша закрыто смайликом.

Ирину с появлением первенца поздравили коллеги и друзья: Александр Олешко, Елена Захарова, Анна Городжая, Алексей Чадов и другие.

Ирина Медведева, «6 кадров»

Присоединился к поздравлениям и первый муж актрисы – певец Руслан Алехно. «От души поздравляю! Здоровья малышу !», - написал артист.

Ребенок стал первым для 36-летней Ирины Медведевой. С 2018 года актриса замужем за французским бизнесменом и живет за границей. Первый брак с Русланом Алехно продлился два года, а еще пять лет до этого они жили вместе.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ СТС

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...