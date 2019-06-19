36-летняя звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева родила первенца

Утром 19 июня на странице звезды шоу «6 кадров» Ирины Медведевой появилось фото, на котором актриса держит на руках новорожденного сына. «#мама, #сыночек», - подписала она фотографию.
Снимок сделан сразу вскоре появления малыша на свет: к молодой матери подключены датчики в родильном отделении. Лицо малыша закрыто смайликом.
Ирину с появлением первенца поздравили коллеги и друзья: Александр Олешко, Елена Захарова, Анна Городжая, Алексей Чадов и другие.
Присоединился к поздравлениям и первый муж актрисы – певец Руслан Алехно. «От души поздравляю! Здоровья малышу !», - написал артист.
Ребенок стал первым для 36-летней Ирины Медведевой. С 2018 года актриса замужем за французским бизнесменом и живет за границей. Первый брак с Русланом Алехно продлился два года, а еще пять лет до этого они жили вместе.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ СТС
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