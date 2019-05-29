Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова выбрала для сына королевское имя

Долгое время актриса София Каштанова, запомнившаяся зрителям ролью в сериале «Полицейский с Рублевки», скрывала факт своей беременности, затем она скрывала факт рождения ребенка, его пол и имя. Наконец она рассекретила почти все: поклонникам осталось дождаться только снимка, на котором было бы видно лицо малыша.

Сына актриса решила назвать такимже именем, какое носит старший из наследников принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон.

«Мы вернулись! Всю нашу Мексику прокатались в (компактной коляске), но пришла пора больших размеров и большего комфорта для Джорджа», — написала она.