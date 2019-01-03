Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала нежное фото с новорожденным сыном

Незадолго до Нового года в семье 26-летней Дарьи Мельниковой и 35-летнего Артура Смольянинова появился второй ребенок. Сегодня семейство отправилось на дачу. Чтобы не скучать в дороге, молодая мама сделала селфи и поделилась им в разделе «сториз» Instagram.
Особой тайны актриса из своей жизни не делает, но и не выставляет ее напоказ. Например, имени малыша поклонники до сих пор не знают.
А вы за открытость или за скрытность в соцсетях?
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram