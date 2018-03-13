Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос показала фото с новорожденным

Вчера, 12 марта, 35-летняя Виктория Райдос сообщила, что стала мамой во второй раз. Победительница 16 сезона шоу «Битва экстрасенсов» родила мальчика в одной из клиник Санкт-Петербурга 7 марта, но некоторое время держала это в секрете.

Сегодня звезда поделилась фотографиями с выписки. На них запечатлено, как супруг Василий и их четырехлетняя дочь Варя встречают маму из роддома. Счастливая семья с удовольствием позирует перед камерами.