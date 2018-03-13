Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос показала фото с новорожденным
Виктория Райдос выписалась из роддома.
Вчера, 12 марта, 35-летняя Виктория Райдос сообщила, что стала мамой во второй раз. Победительница 16 сезона шоу «Битва экстрасенсов» родила мальчика в одной из клиник Санкт-Петербурга 7 марта, но некоторое время держала это в секрете.
Сегодня звезда поделилась фотографиями с выписки. На них запечатлено, как супруг Василий и их четырехлетняя дочь Варя встречают маму из роддома. Счастливая семья с удовольствием позирует перед камерами.
Ранее Райдос признавалась, что изначально решила, что будет рожать в России, поэтому даже не рассматривала зарубежные клиники. Муж был не против.
Еще раз поздравляем молодых родителей!
Фото: instagram
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