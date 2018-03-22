Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос дала сыну имя со смыслом

7 марта звезда шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос стала мамой во второй раз. У женщины родился мальчик, которому она дала необычное имя.

«Мы не стали называть сына в честь кого-то. Мне понравилось сочетание Захар Васильевич, на этом и остановились. В разных трактовках имя переводится как "память Бога" или просто "мужчина". Я не планирую засиживаться в декрете, в апреле вернусь к работе», — рассказала молодая мама «СтарХиту».

Малыш родился довольно крупненьким: при росте 53 см. его вес составил 3870 граммов. В роддоме Викторию встречали ее супруг Василий и старшая дочь Варвара.

Фото: instagram