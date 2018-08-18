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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые показала сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Мэрилин Керро

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В Сети появилось фото Мэрилин Керро с мужем и малышом.

В начале июля поклонники звезды популярного шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро узнали, что она впервые стала мамой. Отцом ее первенца стал норвежец Марк Хансен. Сегодня в Сети появилось первое фото молодой мамы с малышом.

Сказать, на кого похож кроха, пока невозможно: малыш запечатлен в профиль. Ведьма рассказала, что когда впервые увидела сына, влюбилась — так же, как годом ранее влюбилась в его отца.

Ранее бойфрендом Мэрилин Керро был колдун Александр Шепс, с которым она встретилась на съемках российского шоу «Битва экстрасенсов». Всего ведьма приняла участие в трех сезонах проекта: в 14-м, 16-м и 17-м.

Долгое время о беременности и мужчине Мэрилин предпочитала не рассказывать публике:

Фото: instagram

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