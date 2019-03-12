«Живот, как видите, еще висит»: Регина Тодоренко показала честное фото через 3 месяца после родов

В начале декабря Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов стали родителями. Спустя три месяца молодая мама отправилась в ОАЭ на съемки. Звезда «Орла и Решки» признавалась, что ей было боязно участвовать в этом проекте и позировать в купальнике, но она сделала все, чтобы выглядеть достойно.

Сегодня Регина показала еще одно фото с бекстейджа ирассказала о своем питании. «Живот, как видите, еще висит, но врачи сказали, что к 4-5му месяцу после родов все придет в норму! Итак, рацион: