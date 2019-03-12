«Живот, как видите, еще висит»: Регина Тодоренко показала честное фото через 3 месяца после родов

В начале декабря Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов стали родителями. Спустя три месяца молодая мама отправилась в ОАЭ на съемки. Звезда «Орла и Решки» признавалась, что ей было боязно участвовать в этом проекте и позировать в купальнике, но она сделала все, чтобы выглядеть достойно.
Сегодня Регина показала еще одно фото с бекстейджа ирассказала о своем питании. «Живот, как видите, еще висит, но врачи сказали, что к 4-5му месяцу после родов все придет в норму! Итак, рацион:
- Первый месяц я ела все. Скажу честно — переборщила: у ребёнка покраснели щеки, тк маленький кишечник не успел проснуться, а я не сразу сообразила, что нужно постепенно приучать человека к новой еде
- Второй месяц: брокколи, кабачок, картофель, авокадо, зелёный болгарский перец, шпинат, овсяная кашка, кукурузная каша, гречневая , киноа, рис, морковь, тыква , желтки яиц, Индейка, телятина, кролик, оливковое масло, лук, соль, перец- по возможности все печёное и на пару.
- Третий месяц: ко всему вышеперечисленному добавляем свеклу, рукколу, рыбу , кокосовое масло, кокосовая мука(мои любимые кексы), артишок, оливки , баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком , листья салата, кунжут, хумус, чечевица, круассаны (не удержалась)
- ИСКЛЮЧИЛА сыры. Вычислила, простите, что вздутие у нас от сыра. А также САХАР и СОУСЫ.
- Йога каждое утро по 15-20мин
- Массаж — 15 раз
- Вода — 3,5 литра в день (вместе с чаем): 2 литра мне, 1,5 литра для Майкла», — рассказала молодая мама.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram