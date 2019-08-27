Мамины туфли и яркий макияж: Елена Перминова поделилась забавным видео с 5-летней дочерью

«Маленькая модница уже наступает мне на пятки» – шутливо комментирует Перминова. На видео она застала спрятавшуюся Арину за нанесением макияжа. Для создания модного образа девочка прихватила не только beauty-средства из косметички, но и массивные золотые серьги. Белое платье с пышной юбкой и ажурными вставками девочка дополнила мамиными туфлями – на этот раз остроносыми черными мюлями без каблука.