Мамины туфли и яркий макияж: Елена Перминова поделилась забавным видео с 5-летней дочерью

«Маленькая модница уже наступает мне на пятки» – шутливо комментирует Перминова. На видео она застала спрятавшуюся Арину за нанесением макияжа. Для создания модного образа девочка прихватила не только beauty-средства из косметички, но и массивные золотые серьги. Белое платье с пышной юбкой и ажурными вставками девочка дополнила мамиными туфлями – на этот раз остроносыми черными мюлями без каблука.
Фолловеры восхитились ярким макияжем Арины и тем, с какой увлеченностью она его тайком делала. «Безумно мило! Мама, держись!», «Девочки, такие девочки», «Арише есть с кого брать пример! Чудесная!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!