Женщина забеременела третьим ребенком, вынашивая двойню
У нее произошло зачатие с разницей в десять дней. Когда пара узнала, что ждет двойню, то была в восторге от этой новости. Позже врачи сказали девушке, пожелавшей остаться анонимной, что она вынашивает тройню.
Женщина, которая работает в сфере маркетинга, объяснила: это явление называется суперфетацией. Такая ситуация происходит, когда у женщины бывает овуляция дважды в месяц. «Около 10% женщин могут переживать овуляцию дважды в месяц. В 0,3% случаев беременеют во второй раз. Технически у наших детей разные сроки, но к счастью, они достаточно малы. Так что они могут родиться в один день, поэтому все будут считаться тройней», - объяснила будущая мать.
Американка, которая еще не знает пол своих детей, предупредила беременных женщин. «Когда ваш мужчина не хочет использовать средства контрацепции, потому что вы уже беременны, будьте осторожны, - сказала она. - Первые два ребенка на десять и 11 дней старше нашего третьего ребенка, поэтому мы сразу узнали, что это вторая беременность».
Ранее жительница Великобритании Мелани Бассетт с двумя матками родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй - третьего ребенка.
Фото и видео: TikTok/@theblondebunny1, pixabay.com
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