Женщина забеременела третьим ребенком, вынашивая двойню

У нее произошло зачатие с разницей в десять дней. Когда пара узнала, что ждет двойню, то была в восторге от этой новости. Позже врачи сказали девушке, пожелавшей остаться анонимной, что она вынашивает тройню.

Женщина, которая работает в сфере маркетинга, объяснила: это явление называется суперфетацией. Такая ситуация происходит, когда у женщины бывает овуляция дважды в месяц. «Около 10% женщин могут переживать овуляцию дважды в месяц. В 0,3% случаев беременеют во второй раз. Технически у наших детей разные сроки, но к счастью, они достаточно малы. Так что они могут родиться в один день, поэтому все будут считаться тройней», - объяснила будущая мать.