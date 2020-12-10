Женщина родила ребенка в московском метро

Прапорщик полиции Орлов тут же вызвал бригаду скорой помощи. Мужчины решили не терять время, пока ждали врачей — роженице требовалась срочная помощь.

«Старший сержант полиции Алеся Полякова помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро сделав все необходимое, чтобы новорожденный и мама не пострадали», — говорится в сообщении ведомства. До приезда медиков малыша, чтобы избежать переохлаждения, завернули в специальную теплоизолирующую фольгу. Мать и ребенок здоровы и сейчас находятся в роддоме.

Похожая история произошла в декабре 2019 года. Необычным способом встретила Рождество семейная пара из американского штата Нью-Гэмпшир. Прямо по пути в роддом на обочине автомагистрали в компании трех полицейских появился на свет их сын.