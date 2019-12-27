Младенец к Рождеству: женщина родила на обочине автомагистрали, не успев доехать до роддома

Сын Бруклин Уитни и Джейкоба Пакнера должен был появиться на свет не раньше 31 декабря, однако у самого мальчика на этот счет, похоже, были совсем другие планы. Как рассказал молодой отец в интервью местному телеканалу WGME, в ночь перед Рождеством у его беременной невесты Бруклин начались схватки. Пара сразу же прыгнула в машину и отправилась в роддом, который находился в 50 км от их дома. Бруклин и Джейкобу оставалось всего 16 км до места назначения, как женщина объявила, что ребенок уже на подходе и назад пути нет. Джейкоб остановился на обочине и позвонил в службу 911. Уже через несколько минут к ним на помощь прибыл полицейский Райан Нолан. «Это был самый безумный вызов, на который я когда-либо выезжал», -рассказал полицейский, добавив, что до этого ему никогда не приходилось принимать роды.