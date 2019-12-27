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Младенец к Рождеству: женщина родила на обочине автомагистрали, не успев доехать до роддома

Необычным способом встретила Рождество семейная пара из американского штата Нью-Гэмпшир. Прямо по пути в роддом на обочине автомагистрали в компании трех полицейских появился на свет их сын. Этой радостной новостью на своей странице в социальной сети поделились полицейские штата, которые и помогли принять у женщины роды.

Сын Бруклин Уитни и Джейкоба Пакнера должен был появиться на свет не раньше 31 декабря, однако у самого мальчика на этот счет, похоже, были совсем другие планы. Как рассказал молодой отец в интервью местному телеканалу WGME, в ночь перед Рождеством у его беременной невесты Бруклин начались схватки. Пара сразу же прыгнула в машину и отправилась в роддом, который находился в 50 км от их дома. Бруклин и Джейкобу оставалось всего 16 км до места назначения, как женщина объявила, что ребенок уже на подходе и назад пути нет. Джейкоб остановился на обочине и позвонил в службу 911. Уже через несколько минут к ним на помощь прибыл полицейский Райан Нолан. «Это был самый безумный вызов, на который я когда-либо выезжал», -рассказал полицейский, добавив, что до этого ему никогда не приходилось принимать роды.

Тем временем у Бруклин схватки становились все интенсивнее, а интервал между ними все короче - каждые 30 секунд. Вскоре на подмогу прибыли еще двое полицейских, которые и помогли принять ребенка. У Бруклин и Джейкоба родился здоровый мальчик, которого назвали Домиником. «Все счастливы, здоровы и полны радости, что провели этот Рождественский день вместе», - говорится в теперь уже разлетевшемся множественными репостами сообщении полиции штата Нью-Гэмпшир в социальной сети

Малыш Доминик

Фото: Vostock-photo, Facebook

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