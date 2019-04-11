Жена Константина Хабенского перестала скрывать лицо старшей дочери и показала, как папа читает ей сказку

1 февраля Константин Хабенский и его супруга Ольга Литвинова во второй раз стали родителями. Звездная пара не показывает лица младшей дочери — вероятно, как и многие инстародители, боятся сглаза.

Их старшей дочери в июне исполнится три года, но поклонники артистов до недавних пор не имели возможности увидеть ее лица. Наконец, мама предоставила им такой шанс.