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Жена 61-летнего Алека Болдуина показала округлившийся живот: «Этот ребенок вряд ли выживет»

35-летняя супруга Алека Болдуина готовит себя к выкидышу.

Меньше года назад Хилария и Алек Болдуин стали родителями. В этот четверг супруга актера сообщила о новой беременности.

«Я хочу поделиться с вами: скорее всего у меня будет выкидыш. Я обещала себе рассказывать вам о новых беременностях, и делаю это достаточно рано, даже если мне грозит пережить эту потерю публично. Я всегда была откровенна с вами в вопросах семьи, фитнеса, беременностей... и я не хочу скрывать эту новость от вас просто потому, что она не такая позитивная как остальные. Я думаю, что это очень важно — говорить правду, потому что это моя работа — быть открытой. Я не стыжусь и не стесняюсь этого опыта», — написала многодетная мама под фото с округлившимся животом.

«Я хочу сделать свой вклад, рассказав об этой неудачной беременности, помочь женщинам перестать табуировать эту тему, ведь такое тоже бывает. Очень многие скрывают свое положение до второго триместра. Для кого-то это подходит, но меня это тяготит. Меня тошнит, я устаю, мое тело меняется. И мне хотелось бы верить, что все хорошо, но это не так. Я не хочу притворяться больше. И надеюсь на ваше понимание», — пояснила она.

«Этот ребенок вряд ли выживет. У него бьется сердце, но очень слабо, эмбрион развивается очень медленно. Мы просто ждем, и это тяжело. Сплошная неопределенность... и шансы, что я выношу эту беременность очень и очень малы. Нашей семье придется пройти через все это, несмотря на то, что путь этот сложный», — рассказала Хилария.

Беременная женщина поблагодарил за поддержку всех, кто находится рядом с ней: «Я благодарная моему замечательному доктору, моим дорогим друзьям, моей любящей семье... моему мужу и моим четверым очень здоровым деткам — они поддерживают меня и заставляют верить в то, что жизнь прекрасна даже тогда, когда в некоторые моменты она кажется отвратительной. Мне повезло быть мамой для моих детей, это очень успокаивает».

Напомним, что Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии летом 2012 года, на тот момент им было 54 года и 28 лет соответственно. С тех пор пара успела обзавестись четырьмя общими детьми: в семье растут 5-летняя Кармен, 3-летний Томас, 2-летний Леонардо и годовалый Ромео. Также у актера есть взрослая дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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