Жанна Бадоева показала округлившийся живот на съемках тревел-шоу «Жизнь других»

Жанна Бадоева станет мамой в третий раз? Официального подтверждения пока нет, однако поклонники уверены: на снимках, которые телезвезда публикует в своем Instagram, она беременна.

В том, так это или нет, все мы сможем убедиться 17 февраля в 10:15, посмотрев новое увлекательное тревел-шоу «Жизнь других» с ее участием. Задорная и очень любознательная Жанна ответит на самые жгучие вопросы о жизни иностранцев. Сейчас доступны только кадры со съемок, свободная одежда ведущей на которых дает понять: она скрывает округлившиеся формы звезды.