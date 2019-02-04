Жанна Бадоева показала округлившийся живот на съемках тревел-шоу «Жизнь других»

Жанна Бадоева станет мамой в третий раз? Официального подтверждения пока нет, однако поклонники уверены: на снимках, которые телезвезда публикует в своем Instagram, она беременна.
В том, так это или нет, все мы сможем убедиться 17 февраля в 10:15, посмотрев новое увлекательное тревел-шоу «Жизнь других» с ее участием. Задорная и очень любознательная Жанна ответит на самые жгучие вопросы о жизни иностранцев. Сейчас доступны только кадры со съемок, свободная одежда ведущей на которых дает понять: она скрывает округлившиеся формы звезды.
«Меня всегда интересовала жизнь иностранцев изнутри. Что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду в месяц, как живется их пенсионерам. Этой простой информации нет нигде. Конечно, самая сложная часть нашей программы — найти героев, которые пустят к себе домой, честно расскажут о своих привычках и традициях, а также о ценах и зарплатах. И очень хорошо, что в нашей команде работают такие крутые специалисты, которые способны внедриться даже к инопланетянам», — рассказала Жанна Бадоева о проекте, съемки в котором даются ей нелегко.
Напомним, что у Жанны уже есть двое детей: сын Борис от первого брака (юноша живет в Париже, где учится режиссуре) и дочь Лолита от бывшего мужа и коллеги, режиссера Алана Бадоева. Несколько лет назад звезда переехала в Италию к новому супругу, итальянцу Василию Мельничину, работающему в сфере моды. Если слухи подтвердятся, этот малыш станет третьим ребенком для телеведущей и первым ее совместным ребенком с нынешним мужем.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: Максим Ли, Первый Канал