Звезда «Орла и решки» Жанна Бадоева ждет третьего ребенка?

На днях Жанна Бадоева закончила съемки нового проекта (снова о путешествиях) на Сейшелах и, конечно, не смогла не поделиться в своих Instagram Stories пляжными снимками в купальнике и в легких платьях. На этих фото многие интернет-пользователи тут же увидели округлившийся живот звезды и наперебой принялись писать в комментариях: «Беременна!», «Ой какой животик», «Поздравляем со скорым пополнением».
Сама Жанна никак не комментирует радостную новость, но и не опровергает ее. Напомним, у телеведущей уже есть двое детей от разных браков — 22-летний Борис Кураченко и 13-летняя Лолита Бадоева.
Сейчас Жанна замужем за бизнесменом Василием Мельничиным. Пара везде путешествует вместе и уже 6 лет живет в Италии вместе с детьми Бадоевой.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram