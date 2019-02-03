Звезда «Орла и решки» Жанна Бадоева ждет третьего ребенка?

Сама Жанна никак не комментирует радостную новость, но и не опровергает ее. Напомним, у телеведущей уже есть двое детей от разных браков — 22-летний Борис Кураченко и 13-летняя Лолита Бадоева.

Сейчас Жанна замужем за бизнесменом Василием Мельничиным. Пара везде путешествует вместе и уже 6 лет живет в Италии вместе с детьми Бадоевой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram