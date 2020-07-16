Юлия Савичева отметила день рождения дочери и приготовила роскошный торт для нее

На днях единственная пока дочь певицы Юлии Савичевой отметила день своего рождения.

«Вчера был особенный день, мы всей семьей отмечали большую дату — три года Ане. Время летит очень быстро! Я решила заморочиться с тортом, правда больше усилий пришлось приложить к украшению, чем к начинке. В основе торта — шоколадные кексы, которые очень любит Аня. Первый с вкраплением темного шоколада, второй с вкраплением белого, а третий с ирисками. В приготовлении использовала крем "Пломбир" (по вкусу напоминает мороженое^ она его тоже очень любит) Но самое главное — произвести впечатление, поэтому я выбрала именно такой стиль оформления. Дочка любит сердечки и постоянно называет их "Любовь найдет", любит единорогов и розовый цвет. Кстати, все украшения (кроме единорога — это свечка) съедобные и сделаны собственноручно. Это печенья, покрытые сахарной глазурью и разными кондитерскими присыпками», — написала певица под фотографией роскошного торта.