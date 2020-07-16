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Юлия Савичева отметила день рождения дочери и приготовила роскошный торт для нее

Дочери Юлии Савичевой исполнилось три года.

На днях единственная пока дочь певицы Юлии Савичевой отметила день своего рождения.

«Вчера был особенный день, мы всей семьей отмечали большую дату — три года Ане. Время летит очень быстро! Я решила заморочиться с тортом, правда больше усилий пришлось приложить к украшению, чем к начинке. В основе торта — шоколадные кексы, которые очень любит Аня. Первый с вкраплением темного шоколада, второй с вкраплением белого, а третий с ирисками. В приготовлении использовала крем "Пломбир" (по вкусу напоминает мороженое^ она его тоже очень любит) Но самое главное — произвести впечатление, поэтому я выбрала именно такой стиль оформления. Дочка любит сердечки и постоянно называет их "Любовь найдет", любит единорогов и розовый цвет. Кстати, все украшения (кроме единорога — это свечка) съедобные и сделаны собственноручно. Это печенья, покрытые сахарной глазурью и разными кондитерскими присыпками», — написала певица под фотографией роскошного торта.

Девочка получила в подарок, помимо торта, детскую деревянную кухню с посудой и всеми принадлежностями.

Фото и видео: Instagram

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