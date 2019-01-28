Юлия Савичева о потере первого ребенка: «Я думала, что ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали»

Летом 2017 года Юлия Савичева впервые стала мамой. Позже она призналась, что незадолго до этого пережила неудачную беременность. «Срок был небольшой и я продолжала после этого работать», — вспоминает она. В новом интервью, которое она дала певице Жасмин, молодая мама рассказала, почему не стала скрывать то, что с ней произошло.

«Когда все случилось во второй раз и удачно, успешно, я просто захотела об этом рассказать тем девушкам, которые с этим столкнулись. Рассказать свою историю, потому что может быть кому-то это будет полезно, кому-то это поможет», — пояснила она.

Юля просит будущих мам внимательно относиться к своему здоровью: «Я прежде всего хотела донести им о том, что нельзя поверхностно относиться к своему здоровью. Нельзя полностью с головой уходить в работу и говорить о том, что — "Да нормально, я еще молодой, как-то там все само по себе". Нельзя махать рукой на советы врачей о том, что организм индивидуален и вам нужно соблюдать это, это и это. Столько можно всего предупредить, что нужно готовиться к появлению ребенка, непосредственно к беременности. Само собой не произойдет».

«В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет. Я думала, что ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали», — вспоминает она.

«Поначалу все было конечно очень непросто. Это был урок всем нам. Судьба никогда ничего просто так не дает, и испытания — прежде всего. И нужно их пройти вместе, держась за руки», — поделилась она.

В будущем Юля планирует стать мамой еще раз. Она вспоминает, как ей было грустно без братика или сестренки, и хочет дать дочке возможность расти не одной.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram