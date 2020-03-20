Юлия Проскурякова показала трогательное «солнечное» фото с подросшей красавицей-дочерью

«Очень трогательное фото...мама и дочка», «Такие нежные и красивые девочки», «Лучики солнца и добра, вы такие классные», «От вашей солнечной фотки теплом веет», «Очень нежное фото», «Красоточки наши», «Вы с дочкой такие замечательные», «Настоящие и классные», «Вероничка похожа на маму Игоря», «Такая деловушка уже!!! Еще недавно в шапке с помпоном почти говорить не умела... а тут уже такая сознательная в образе как взрослая», «Светлоликие любимые девочки нашего любимого маэстро», «Какая милота)))) От Вас идет такой позитив! В вас влюбляюсь все сильнее и сильнее», «Солнце светит для всех, но озаряет только таких красивых и счастливых!!! Без макияжа и прически — такие нежные», — пишут они в комментариях.