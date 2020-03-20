passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Юлия Проскурякова показала трогательное «солнечное» фото с подросшей красавицей-дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9
Поклонники Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева восхищены солнечной фотографией в блоге артистки.

Маленькая Вероника — дочь Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева — растет весьма симпатичной девочкой. Каждый новый снимок и видеоролик с ней вызывает восторг у поклонников пары. Фото с эффектом солнечных бликов, которое появилось в блоге мамы девочки, очаровало подписчиков.

«Очень трогательное фото...мама и дочка», «Такие нежные и красивые девочки», «Лучики солнца и добра, вы такие классные», «От вашей солнечной фотки теплом веет», «Очень нежное фото», «Красоточки наши», «Вы с дочкой такие замечательные», «Настоящие и классные», «Вероничка похожа на маму Игоря», «Такая деловушка уже!!! Еще недавно в шапке с помпоном почти говорить не умела... а тут уже такая сознательная в образе как взрослая», «Светлоликие любимые девочки нашего любимого маэстро», «Какая милота)))) От Вас идет такой позитив! В вас влюбляюсь все сильнее и сильнее», «Солнце светит для всех, но озаряет только таких красивых и счастливых!!! Без макияжа и прически — такие нежные», — пишут они в комментариях.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!