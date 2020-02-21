Юлия Проскурякова рассказала, что ее супруг Игорь Николаев — очень нежный и заботливый отец. «Ника из него веревки вьет. Он все свободное время проводит с дочерью. Выучил имена всех ее кукол и вообще всех персонажей, которых она любит», — призналась Юлия в интервью порталу deti.mail.ru. Отец для девочки — пример мужчины в семье. Взрослея, она выбирает мужчину, чем-то похожего на отца, уверена Юлия Проскурякова. «У Ники хороший пример. Ее женихам будет непросто». Родители не оставляют 4-летнюю Веронику одну: она тяжело переносит расставание с родителями. Если нужно уехать одному, то другой остается с ней, и наоборот. Но для особых случаев в семье есть няня. Наличие помощника с ребенком Юлия считает необходимостью.«Я уверена, что в современном мире няня — это необходимость, если, конечно, никто из бабушек не может помогать или они живут в другом городе, а может даже работают, как в нашем случае, например. Так что няня для нас — действительно спасение», — признается певица.У Вероники есть две бабушки и дедушка. С ними она видится нечасто, но зато каждая встреча становится событием. Они гуляют, играют с ней, а дедушка даже стойко переносит косметические процедуры — Вероника ему может и губы накрасить. Юлия признается, что старается сильно не баловать дочь и не часто покупает ей дизайнерские вещи. «Дорогую одежду берем только на праздники. На день рождения, например. А для прогулок и игр подойдут простые вещи, главное, чтобы ребенку было комфортно. На площадке можно испачкаться и даже порвать вещь. Поэтому нужно надевать то, что не жалко испортить», — рассказывает мать.На вопрос, балует ли она дочь, Проскурякова откровенно признается, что не баловать не получается. Ведь сейчас такой большой выбор всего и у каждого ребенка не две-три игрушки, как было в советское время, а намного больше. «Но мы стараемся подходить ко всему разумно», — добавляет Юлия.Певица признается, что для нее самое сложное в материнстве — это не тревожиться. «Новомодных психологов не читаю и, если честно, не очень им верю. А вот к педиатрам прислушиваюсь. Я очень тревожная мама! Даже спать с ребенком нормально не могу, просыпаюсь по 10 раз за ночь, чтоб проверить, все ли у нее в порядке, — рассказывает жена Игоря Николаева. — Если у Ники температура, это выбивает меня из колеи. Я вообще перестаю спать до тех пор, пока она не выздоровеет». «Мы не знаем, хотим ли, чтобы дочь стала артисткой. Но музыке ее точно будем учить. Она сочиняет песни, любит танцевать. А что будет дальше — посмотрим», — говорит она.От родителей Вероника пока не требует брата или сестру: ей хватает общения с двоюродными сестрами и друзьями.«Сейчас я тоже не готова к рождению еще одного ребенка. Мне хочется доучиться в ГИТИСе и получить диплом актрисы. Сыграть в театре и поучаствовать в различных кинопроектах. Но я не исключаю варианта, что года через 3-4 у нас может быть и появится еще один малыш», — призналась молодая жена Игоря Николаева. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru, Instagram, StarfaceВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!