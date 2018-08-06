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«Я весила 99 килограммов»: Бейонсе рассказала о тяжелой беременности и опасных родах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Бейонсе

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36-летняя Бейонсе появилась на обложке Vogue без наращенных волос и с минимумом макияжа и рассказала о трудностях своей жизни.

Американский Vogue обнародовал обложку сентябрьского номера. В этом месяце их будет две, и на обеих красуется похудевшая Бейонсе с минимумом макияжа и без наращенных прядей. Как призналась сама певица, она выбрала такой образ намеренно. В интервью молодая многодетная мама рассказала о своей непростой жизни и о том, как важно прислушиваться к себе и любить свое тело.

«Когда я родила первого ребенка, мне было важно не упасть в глазах общественности. Я через силу стремилась избавиться от набранных килограммов, через три месяца после родов уже выступала на сцене. Сейчас я осознаю, что это было безрассудством. После второй беременности я подошла к этому вопросу иначе», — призналась певица.

«Когда я рожала Руми и Сира, я весила 218 фунтов (98,9 килограммов — Прим.ред.). Я вся отекла, страдала от токсикоза, мне пришлось провести в постели больше месяца. Мое здоровье и здоровье моих детей было под угрозой, пришлось делать экстренное кесарево сечение. Несколько недель дети провели в отделении интенсивной терапии для новорожденных», — поделилась она. Именно в это время она другими глазами посмотрела на мужа, который находился рядом.

Бейонсе рассказала, что приступила к работе над телом спустя полгода после родов. Для того, чтобы комфортно вернуться в прежнюю форму, она придерживается веганской диеты, отказалась от кофе, алкоголя и соков.

Несмотря на то, что до сих пор не избавилась от всех набранных килограммов, с любовью относится к округлившимся формам — небольшой живот, полные руки, плечи, бедра. «У меня есть жировые складки. Я думаю, это нормально», — сообщила звезда.

«Я смотрю на себя 20-летнюю и вижу молодую женщину, которая только начинает свой путь и пытается понравиться всем вокруг. Сейчас я чувствую себя намного более красивой, более сексуальной, более интересной. И намного более сильной», — призналась она.

Фото и видео: instagram

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