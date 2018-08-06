«Я весила 99 килограммов»: Бейонсе рассказала о тяжелой беременности и опасных родах

Американский Vogue обнародовал обложку сентябрьского номера. В этом месяце их будет две, и на обеих красуется похудевшая Бейонсе с минимумом макияжа и без наращенных прядей. Как призналась сама певица, она выбрала такой образ намеренно. В интервью молодая многодетная мама рассказала о своей непростой жизни и о том, как важно прислушиваться к себе и любить свое тело.

«Когда я родила первого ребенка, мне было важно не упасть в глазах общественности. Я через силу стремилась избавиться от набранных килограммов, через три месяца после родов уже выступала на сцене. Сейчас я осознаю, что это было безрассудством. После второй беременности я подошла к этому вопросу иначе», — призналась певица.

«Когда я рожала Руми и Сира, я весила 218 фунтов (98,9 килограммов — Прим.ред.). Я вся отекла, страдала от токсикоза, мне пришлось провести в постели больше месяца. Мое здоровье и здоровье моих детей было под угрозой, пришлось делать экстренное кесарево сечение. Несколько недель дети провели в отделении интенсивной терапии для новорожденных», — поделилась она. Именно в это время она другими глазами посмотрела на мужа, который находился рядом.

Бейонсе рассказала, что приступила к работе над телом спустя полгода после родов. Для того, чтобы комфортно вернуться в прежнюю форму, она придерживается веганской диеты, отказалась от кофе, алкоголя и соков.