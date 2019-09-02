«Я умираю от нежности»: 44-летняя Екатерина Архарова показала трогательное фото из детской

О том, что Екатерина Архарова стала мамой, стало известно 15 августа. «Моя родная. Катюша, спасибо за сына!!!! Теперь я папа.... самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо», — написал Артем Илясов в блоге.

С нынешним супругом Екатерина Архарова оформила отношения летом 2018 года. Пара планировала беременность и роды, будущая мама заранее заключила договор с родильным домом на комплексное обслуживание — ведение плюс сами роды. «Это дешевле, чем платить по отдельности», — объяснила актриса.