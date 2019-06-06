«Я так вас люблю!»: Криштиану Роналду трогательно поздравил своих близнецов с днем рождения

Двое детей одного из самых успешных, известных и богатых футболистов мира 34-летнего Криштиану Роналду - близнецы Ева и Мэтью отметили второй день рождения 5 июня.
Футболист трогательно поздравил малышей с праздником: «Папа поздравляет! Жаль, что не могу быть с вами в этот день, но мама рядом. Я счастлив с вами и так вас люблю!», - написал счастливый отец в микроблоге.
Любимая девушка Криштиану – Джорджина Родригес в своем Instagram опубликовала фото с праздника. Счастливые малыши позируют среди множества шаров, подарков, сладостей и гостей. После Джорджина с детьми задула свечи на праздничном торте.
«Поздравления и счастье. Мы прекрасно провели время с Евой и Мэтью. Спасибо всем друзьям моих детей, а также моим друзьям и семье, которые были с нами в такой особенный день», - написала она.
Напомним, у Криштиану всего четверо детей. Троих из них родили суррогатные матери, младшую дочь – его девушка Джорджина Родригес. Старшему наследнику – сыну Криштиану-младшему в июне исполнится 9 лет.
Криштиану Роналду часто уезжает из дома. И во время его отсутствия все заботы о четверых детях ложатся на 25-летнюю Джорджину.
А как вы относитесь к суррогатному материнству?