«Я так вас люблю!»: Криштиану Роналду трогательно поздравил своих близнецов с днем рождения

Двое детей одного из самых успешных, известных и богатых футболистов мира 34-летнего Криштиану Роналду - близнецы Ева и Мэтью отметили второй день рождения 5 июня.

Футболист трогательно поздравил малышей с праздником: «Папа поздравляет! Жаль, что не могу быть с вами в этот день, но мама рядом. Я счастлив с вами и так вас люблю!», - написал счастливый отец в микроблоге.