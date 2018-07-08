Эффектный наряд и соблазнительные формы: 25-летняя возлюбленная Криштиану Роналду появилась в Каннах в смелом платье-сетке

Показ «Однажды в Голливуде» собрал на красной дорожке десятки звезд первой величины. Фотографам позировали Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и его новая возлюбленная Камила Морроне, Квентин Тарантино с молодой женой, сестры Эль и Дакота Фаннинг и другие знаменитости.
Среди гостей премьеры была и 25-летняя подруга Криштиану Роналду и мать его дочери – 25-летняя испанская модель и танцовщица Джорджина Родригес. Она появилась перед фотографами в смелом облегающем платье-сетке, которое подчеркнуло все изгибы ее тела и выделило соблазнительные формы.
Джорджина завершила образ простым ожерельем с драгоценными камнями, а ее темные локоны собрала в элегантный пучок.
Фото: picture-alliance
Родригес встречается с 34-летним Криштиану уже несколько лет. Пара воспитывает общую дочь Алану ( в ноябре ей исполнится два года), близнецов Еву и Мэтью, а также 8-летнего Кристианино, которых футболисту родили суррогатные матери. До Джорджины Криштиану пять лет состоял в отношениях с супермоделью Ириной Шейк.
«Однажды в Голливуде» Тарантино рассказывает историю актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, которые пытаются занять свое место в киноиндустрии. Действие разворачивается в 1969 году.
В фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Эмиль Хирш, Дамиан Льюис, Брюс Дерн, Дакота Фаннинг, Остин Батлер, Лена Данэм и другие.
Каннский кинофестиваль закроется 25 мая.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Alliance-picture, Instagram
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