Эффектный наряд и соблазнительные формы: 25-летняя возлюбленная Криштиану Роналду появилась в Каннах в смелом платье-сетке

Показ «Однажды в Голливуде» собрал на красной дорожке десятки звезд первой величины. Фотографам позировали Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и его новая возлюбленная Камила Морроне, Квентин Тарантино с молодой женой, сестры Эль и Дакота Фаннинг и другие знаменитости.

Среди гостей премьеры была и 25-летняя подруга Криштиану Роналду и мать его дочери – 25-летняя испанская модель и танцовщица Джорджина Родригес. Она появилась перед фотографами в смелом облегающем платье-сетке, которое подчеркнуло все изгибы ее тела и выделило соблазнительные формы.

Джорджина завершила образ простым ожерельем с драгоценными камнями, а ее темные локоны собрала в элегантный пучок.