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«Я не буду рожать в Америке»: Анастасия Решетова ответила на вопросы о своей беременности

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Слайд, который
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Невеста рэпера Тимати прокомментировала сообщения СМИ о «потере живота» и поле будущего ребенка.

Совсем скоро модель Анастасия Решетова впервые станет мамой. В связи с этим у подписчиков ее блога и фанатов рэпера Тимати накопилось довольно много вопросов, на которые СМИ пытаются дать ответы, в то время как и будущий отец, и будущая мать хранят молчание. Так, в новостных лентах появилась информация о том, что у пары будет мальчик, а некоторые источники и вовсе предположили, что модель тайно родила. Чтобы не плодить слухи, Анастасия Решетова выступила с заявлением, ответив на самые популярные вопросы о своей беременности.

«Хочу закрыть сразу три вопроса, дабы прекратить лишние разговоры. 1) Я еще не родила, но нахожусь на последних месяцах, поэтому ждать осталось не очень долго. Если я выкладываю старые фото, а нового контента все меньше и меньше, то это говорит о том, что мне просто не хочется заниматься созданием свежего на данный момент) 2) Пол ребенка мы никому не озвучивали и здесь также озвучивать не будем в ближайшее время, поэтому, не ведитесь на провокации прессы и желтых пабликов. 3) Я не буду рожать в Америке. Мне это не нужно абсолютно. Даже разговора об этом не было, если честно», — написала она в блоге, продемонстрировав сильно округлившийся живот.

«Я оба раза ждала мальчиков, и написала бы "малыша ". Здесь написано "крошку"))) видимо, baby girl», «Думаю девочка будет, у меня такой же круглый животик был», «Мальчишка полюбому и без прессы понятно)) животик такой и сама красотка», «МАЛЬЧИК! Настя специально написала крошка))) дурёхи», — спорят в комментариях.

Где будет рожать модель — покажет время. Уже находясь в положении, Анастасия Решетова называла Москву «неблагоприятным местом для жизни», а тем более для беременности. Изменит ли она свое мнение?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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