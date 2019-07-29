«Я не буду рожать в Америке»: Анастасия Решетова ответила на вопросы о своей беременности

Совсем скоро модель Анастасия Решетова впервые станет мамой. В связи с этим у подписчиков ее блога и фанатов рэпера Тимати накопилось довольно много вопросов, на которые СМИ пытаются дать ответы, в то время как и будущий отец, и будущая мать хранят молчание. Так, в новостных лентах появилась информация о том, что у пары будет мальчик, а некоторые источники и вовсе предположили, что модель тайно родила. Чтобы не плодить слухи, Анастасия Решетова выступила с заявлением, ответив на самые популярные вопросы о своей беременности.

«Хочу закрыть сразу три вопроса, дабы прекратить лишние разговоры. 1) Я еще не родила, но нахожусь на последних месяцах, поэтому ждать осталось не очень долго. Если я выкладываю старые фото, а нового контента все меньше и меньше, то это говорит о том, что мне просто не хочется заниматься созданием свежего на данный момент) 2) Пол ребенка мы никому не озвучивали и здесь также озвучивать не будем в ближайшее время, поэтому, не ведитесь на провокации прессы и желтых пабликов. 3) Я не буду рожать в Америке. Мне это не нужно абсолютно. Даже разговора об этом не было, если честно», — написала она в блоге, продемонстрировав сильно округлившийся живот.