Беременная Анастасия Решетова делится фотографиями с морского побережья и не хочет возвращаться в Москву: «Это неблагоприятное место для жизни»

«Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город)) Как же комфортно переносить этот период, живя около океана в тропическом климате)) Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие) Все -таки, Москва - это очень даже неблагоприятное место для жизни, если говорить о здоровье. Но выхода нет) И работа и семья будут только в родной столице, а здесь можно будет лишь перевести дух», — высказалась она накануне, а сегодня — показала трогательное фото с конем.
«Настя бедненькая, ну вы там держитесь», «Аленку тоже увозили к океану подышать свежим воздухом беременную», «А что же Вы Настя со своим Мега-патриотом Тиманом в "Крым наш" не едите переносить этот период?», «При этом рожаешь в США а не в любимой России, двойные стандарты?», «Россия вообще вся не очень-то благоприятная😂 Зачем возвращаться?», «Россию надо любить», — критикуют модель подписчики.
«Я беременная работающая в пыльном суетливом городе вынуждена ездить полтора часа на работу и с нее на трех транспортах. Может вы, публичные личности, будите более избирательны к словам, потому что они могут задеть нас простых смертных? Потому что после вот этого поста я себя чувствую убогой матерью, потому что не нашла более обеспеченного папу ребенку», «Ну бедная ,а как же остальные беременные ходят )Ну слишком», — обижаются будущие мамы.
«Вам так идет беременность», «С беременностью стала ещё красивее и шикарнее», «На Гавайских островах сейчас не сезон, но все равно я думаю намного лучше чем в Москве. И вы во время беременности начали светится это значит что вы носите мальчика. Приятного и спокойного периода», «Будь беременна каждый год», — обсуждают внешность модели поклонники.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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