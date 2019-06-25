Беременная Анастасия Решетова делится фотографиями с морского побережья и не хочет возвращаться в Москву: «Это неблагоприятное место для жизни»

«Настя бедненькая, ну вы там держитесь», «Аленку тоже увозили к океану подышать свежим воздухом беременную», «А что же Вы Настя со своим Мега-патриотом Тиманом в "Крым наш" не едите переносить этот период?», «При этом рожаешь в США а не в любимой России, двойные стандарты?», «Россия вообще вся не очень-то благоприятная😂 Зачем возвращаться?», «Россию надо любить», — критикуют модель подписчики.

«Я беременная работающая в пыльном суетливом городе вынуждена ездить полтора часа на работу и с нее на трех транспортах. Может вы, публичные личности, будите более избирательны к словам, потому что они могут задеть нас простых смертных? Потому что после вот этого поста я себя чувствую убогой матерью, потому что не нашла более обеспеченного папу ребенку», «Ну бедная ,а как же остальные беременные ходят )Ну слишком», — обижаются будущие мамы.

«Вам так идет беременность», «С беременностью стала ещё красивее и шикарнее», «На Гавайских островах сейчас не сезон, но все равно я думаю намного лучше чем в Москве. И вы во время беременности начали светится это значит что вы носите мальчика. Приятного и спокойного периода», «Будь беременна каждый год», — обсуждают внешность модели поклонники.