Галина Юдашкина, Юлия Барановская, Мария Кожевникова и другие звезды побывали с детьми на новогодней елке журнала Tatler

Ежегодная новогодняя детская елка журнала Tatler собирает весь цвет отечественного бомонда. Вчера, 8 декабря, двери особняка Спиридонова открылись для самых маленьких героев светской хроники.
Посмотреть на искрящуюся елку, попрыгать на огромной кровати-батуте, а также принять участие в других развлечениях в этот вечер пришли Галина Юдашкина и Петр Максаков с сыновьями, Юлия Барановская с сыновьями, Мария Кожевникова со старшими сыновьями, Жасмин с дочерью Маргаритой и многие другие известные родители с детьми.
Звезды с удовольствием делились в Instagram фото и видео с главной светской новогодней елки. Например, Мария Кожевникова показала, какой каток подготовил для гостей вечера Tatler.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: Instagram