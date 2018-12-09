Галина Юдашкина, Юлия Барановская, Мария Кожевникова и другие звезды побывали с детьми на новогодней елке журнала Tatler

Посмотреть на искрящуюся елку, попрыгать на огромной кровати-батуте, а также принять участие в других развлечениях в этот вечер пришли Галина Юдашкина и Петр Максаков с сыновьями, Юлия Барановская с сыновьями, Мария Кожевникова со старшими сыновьями, Жасмин с дочерью Маргаритой и многие другие известные родители с детьми.