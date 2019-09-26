«Я еле-еле прихожу в себя»: Ксения Собчак откровенно рассказала, как беременность и роды отразились на ее здоровье

В этом году первенцу Ксении Собчак исполнится три года. В отличие от многих коллег, мама Платона предпочитала не рассказывать о беременности и рождении малыша. Однако в последнем выпуске своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения в беседе со Светланой Лободой поделилась воспоминаниями об этом периоде своей жизни. Экс-солистка группы «ВИА гра» призналась, что с появлением детей стала чувствовать себя моложе, но Собчак не разделила мнение собеседницы: «Этот рассказ про то, как роды живительно влияют на женщин — абсолютная ложь. Не верьте этому. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались зубы. Я как человек, который пережил радиацию, я еле-еле прихожу в себя».
Напомним, Ксения Собчак родила сына в браке с Максимом Виторганом. Спустя полгода после развода с актером журналистка вышла замуж за своего нового избранника, режиссера Константина Богомолова. Злые языки предположили, что столь скорое бракосочетание может быть связано с интересным положением медиадивы. Однако несмотря на то, что Ксения отрицает свою беременность, зоркие фолловеры отмечают следы обработки на фотографиях в ее блоге — например, «поплывшую» стену.
Больше о личной жизни Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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