passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я еле-еле прихожу в себя»: Ксения Собчак откровенно рассказала, как беременность и роды отразились на ее здоровье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ксения Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак

Телеведущая поделилась воспоминаниями.

В этом году первенцу Ксении Собчак исполнится три года. В отличие от многих коллег, мама Платона предпочитала не рассказывать о беременности и рождении малыша. Однако в последнем выпуске своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения в беседе со Светланой Лободой поделилась воспоминаниями об этом периоде своей жизни. Экс-солистка группы «ВИА гра» призналась, что с появлением детей стала чувствовать себя моложе, но Собчак не разделила мнение собеседницы: «Этот рассказ про то, как роды живительно влияют на женщин — абсолютная ложь. Не верьте этому. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались зубы. Я как человек, который пережил радиацию, я еле-еле прихожу в себя».

Напомним, Ксения Собчак родила сына в браке с Максимом Виторганом. Спустя полгода после развода с актером журналистка вышла замуж за своего нового избранника, режиссера Константина Богомолова. Злые языки предположили, что столь скорое бракосочетание может быть связано с интересным положением медиадивы. Однако несмотря на то, что Ксения отрицает свою беременность, зоркие фолловеры отмечают следы обработки на фотографиях в ее блоге — например, «поплывшую» стену.

Больше о личной жизни Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!