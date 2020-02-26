На своей страничке в социальной сети Instagram мама малышки Кэрол Феннер заявила, что очень рада, что российским врачам под руководством хирурга Павла Попова постепенно удается снять маску супергероя с лица ее малышки. Для Луны это уже третья операция – осенью 2019 года девочке удалили меланоцентарный невус со лба и в области глаз. На сей раз под прицелом хирурга оказался носик маленькой пациентки. На сей раз и сама фотодинамическая процедура, и восстановительный период после нее оказались сложнее. По словам Кэрол, хотя малышка много спит, во время бодрствования она ведет себя очень активно, из-за чего корочка на носу «все время отпадает раньше времени и из ранок начинает сочиться кровь». Однако врачи были готовы к этому и говорят, что все идет по плану. При этом женщина отмечает, что видит огромный прогресс в лечении дочери, и это ее неимоверно радует. Сама же Луна, по мнению мамы, «даже с этой проблемой счастлива, как всегда. Ее состояние постоянно улучшается». Врачи считают, чтобы окончательно справиться с проблемой, малышке необходимо перенести еще минимум 3 или 4 операции.Согласно прогнозам врачей, все лечение не должно занять больше 1,5 лет, потому, когда все закончится, девочка может даже не вспомнить, что когда-то у нее была такая проблема. Павел Попов поясняет, что благодаря фотодинамической терапии на лице девочки не должно остаться шрамов, как это бы произошло, если бы невус удаляли при помощи скальпеля. Напомним, что из-за сложного врожденного дефекта кожи под названием американские врачи предлагали очень опасные для здоровья Луны варианты, помочь девочке избавиться от проблемы с наименьшими последствиями согласился лишь специалист из России. Процесс лечения, к которому приковано внимание специалистов всего мира, продолжается.Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!