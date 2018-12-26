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«Выгляжу я ужасно, я знаю»: молодая мама Регина Тодоренко не стесняется изменившейся внешности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Регины Тодоренко

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Недавно родившая Регина Тодоренко показала, как материнство меняет женщину (на время).

Часто публичные дни стараются приукрасить свои будни, публикуя «вылизанные» в специальных программах фотографии, тщательно готовясь к «выходу в Сеть». Регина Тодоренко со свойственной ей прямотой показала без прикрас, как выглядят молодые мамы.

Стоит отметить, что новые выпуски собственного шоу Тодоренко начала снимать уже через две недели после родов.

Как считаете, должны ли звезды демонстрировать свои «домашние» фотографии и видеоролики? Или им стоит оставаться звездами — яркими и недосягаемыми?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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