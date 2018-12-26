«Выгляжу я ужасно, я знаю»: молодая мама Регина Тодоренко не стесняется изменившейся внешности

Стоит отметить, что новые выпуски собственного шоу Тодоренко начала снимать уже через две недели после родов.

Как считаете, должны ли звезды демонстрировать свои «домашние» фотографии и видеоролики? Или им стоит оставаться звездами — яркими и недосягаемыми?