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Регина Тодоренко вышла из декрета уже через 2 недели после родов

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Регина Тодоренко

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28-летняя Регина Тодоренко работала до самого появления на свет сына, а уже через пару недель после этого события восстановилась настолько, чтобы вновь начать записывать выпуски шоу «Пятница с Региной».

В самом начале декабря Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Супруги какое-то время не хотели показывать маленького сына и даже упрекали поклонников в нетерпеливости. Но на днях Влад все же опубликовал трогательное видео с женой и малышом. Вышла на связь с поклонниками и Регина.

Телеведущая рассказала в Instagram Stories, что спустя две недели после родов уже приступила к работе, показав фото с продюсерами ее шоу. Неудивительно, что молодая мама не отказывается от любимого дела так скоро после родов — ведь Регина продолжала работать и до последних дней беременности.

Однако фанаты Тодоренко не перестают интересоваться тем, как звезда телеканала «Пятница!» успевает совмещать заботу о новорожденном сыне и съемки. Судя по всему, девушке активно помогает ее мама — по крайней мере, в Stories Регина также опубликовала короткий ролик, в котором продемонстрировала блины, которые приготовила новоиспеченная бабушка.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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