Регина Тодоренко вышла из декрета уже через 2 недели после родов

Однако фанаты Тодоренко не перестают интересоваться тем, как звезда телеканала «Пятница!» успевает совмещать заботу о новорожденном сыне и съемки. Судя по всему, девушке активно помогает ее мама — по крайней мере, в Stories Регина также опубликовала короткий ролик, в котором продемонстрировала блины, которые приготовила новоиспеченная бабушка.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram