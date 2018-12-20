Регина Тодоренко вышла из декрета уже через 2 недели после родов

В самом начале декабря Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Супруги какое-то время не хотели показывать маленького сына и даже упрекали поклонников в нетерпеливости. Но на днях Влад все же опубликовал трогательное видео с женой и малышом. Вышла на связь с поклонниками и Регина.
Телеведущая рассказала в Instagram Stories, что спустя две недели после родов уже приступила к работе, показав фото с продюсерами ее шоу. Неудивительно, что молодая мама не отказывается от любимого дела так скоро после родов — ведь Регина продолжала работать и до последних дней беременности.
Однако фанаты Тодоренко не перестают интересоваться тем, как звезда телеканала «Пятница!» успевает совмещать заботу о новорожденном сыне и съемки. Судя по всему, девушке активно помогает ее мама — по крайней мере, в Stories Регина также опубликовала короткий ролик, в котором продемонстрировала блины, которые приготовила новоиспеченная бабушка.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram