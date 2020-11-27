Врачи приняли роды за грипп и отправили женщину домой
Инцидент произошел в штате Огайо. 32-летняя Натоша Крамер пошла в больницу и пожаловалась на боль в животе. Осмотревший ее медик пришел к выводу, что у пациентки желудочный грипп. Крамер добавила, что врачей не остановило даже то, что при УЗИ в ее родовом канале был заметен ребенок.
November 27, 2020
Американке пришлось вернуться домой. «Я не думала, что это схватки, потому что мне сказали: это желудочная инфекция», — подчеркнула девушка. Боль не унималась, а через несколько часов женщина родила девочку без помощи акушеров. Роды принимали родители беременной.
Младенца назвали Нолой. Натоша отметила, что помимо проблем во время родов, столкнулась со сложностями при получении свидетельства о рождении и государственного пособия.
Напомним, подросток из Кальна, Уилтшир, Эми Стивенс родила ребенка, сидя на унитазе в туалете, после того, как врачи сказали ей о беременности. 17-летняя девушка посреди ночи сидела на унитазе и почувствовала «внезапное облегчение». Она посмотрела вниз и увидела детские ноги, торчащие из унитаза. Эйми обнаружила, что беременна в рамках планового приема для трехмесячной противозачаточной инъекции. Ей сказали, что она на пятой неделе беременности, поэтому появление сына через три дня стало для нее полным шоком.
Фото: pixabay.com
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