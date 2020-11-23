Подросток родила ребенка в туалете через три дня после того, как узнала о беременности
17 летняя девушка посреди ночи сидела на унитазе и почувствовала «внезапное облегчение». Она посмотрела вниз и увидела детские ноги, торчащие из унитаза. Ребенок появился на свет всего через три дня после того, как Стивенс узнала о беременности. Эйми обнаружила, что беременна, в рамках планового приема для трехмесячной противозачаточной инъекции. Ей сказали, что она на пятой неделе беременности, поэтому появление сына через три дня стало для нее полным шоком.
Девушка вытащила ребенка из туалета и пошла в спальню, затем она разбудила мать - 40-летнюю Бекки, которая спала внизу и понятия не имела, что собирается стать бабушкой.
November 23, 2020
Бекки связала пуповину полоской ткани, которую она оторвала от рабочего фартука Эми, и вызвала скорую помощь.
Врачи считают, что маленькому Че Эндрю Кейну во время родов было около 38 недель. Точный срок определить сложно, так как подросток спустила плаценту в унитаз. И мама, и ребенок были полностью здоровы, пролежали в больнице всего три дня.
«Мне было больно как никогда и вырвало в раковину рядом, тогда было чувство такого облегчения. Я встала и увидела маленькие согнутые ноги и попку, поэтому я подняла мальчика», - говорит молодая мать. По ее словам, она никогда не забудет, когда сын впервые улыбнулся ей.
Фото: pixabay.com
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