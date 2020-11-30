Врач втайне оплодотворил сотни пациенток своей спермой

Она выяснила, что в 1996 году одна из бывших пациенток Фортье подавала на него в суд. Она обвинила его в том, что в 1974 и 1976 годах он оплодотворял ее собственной спермой. При этом женщина была уверена, что биоматериал принадлежит ее мужу. ДНК-экспертиза показала, что дети действительно принадлежали доктору Фортье. Во время суда стороны заключали договор о конфиденциальности.

Несмотря на преступления, карьера Фортье была успешной. Так, в 1991 году медицинская ассоциация штата Невада признала его врачом года. Также врач в 1961 году открыл женскую клинику в Лас-Вегасе. Он был командиром медицинского резерва военно-воздушных сил.

Ранее ученые предложили использовать сперму умерших мужчин для донорства. По мнению исследователей, это морально допустимо и поможет большему числу бесплодных женщин стать матерями. Сперматозоиды можно получить в течение 48 часов после смерти мужчины, для чего используется электрическая стимуляция или хирургическая операция. Затем биоматериал замораживается и используется.