Врач втайне оплодотворил сотни пациенток своей спермой
О преступлениях медика в документальном фильме НВО рассказал его сын. Он уточнил, что может иметь сотни братьев и сестер по всему миру. Как пишет издание, расследование этого дела начала Венди Бэбст из штата Орегон, осознавшая, что не похожа на мужчину, которого считала отцом.
Fertility doctor used own sperm to get 'hundreds' of patients pregnant without their consent https://t.co/33C5q9Aqfn— The Sun (@TheSun) November 29, 2020
Она выяснила, что в 1996 году одна из бывших пациенток Фортье подавала на него в суд. Она обвинила его в том, что в 1974 и 1976 годах он оплодотворял ее собственной спермой. При этом женщина была уверена, что биоматериал принадлежит ее мужу. ДНК-экспертиза показала, что дети действительно принадлежали доктору Фортье. Во время суда стороны заключали договор о конфиденциальности.
Несмотря на преступления, карьера Фортье была успешной. Так, в 1991 году медицинская ассоциация штата Невада признала его врачом года. Также врач в 1961 году открыл женскую клинику в Лас-Вегасе. Он был командиром медицинского резерва военно-воздушных сил.
Ранее ученые предложили использовать сперму умерших мужчин для донорства. По мнению исследователей, это морально допустимо и поможет большему числу бесплодных женщин стать матерями. Сперматозоиды можно получить в течение 48 часов после смерти мужчины, для чего используется электрическая стимуляция или хирургическая операция. Затем биоматериал замораживается и используется.
Фото: pixabay.com
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