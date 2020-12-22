Врач объяснила, как побороть страх детей перед Дедом Морозом

Эксперт не рекомендует заставлять ребенка читать сказочному герою стихи. Вместо этого разрешите малышу расслабиться и делать, что хочется. Аниматорам необходимо дать ребенку привыкнуть к новому человеку. Можно «поговорить» с елкой, зажечь ее, побеседовать с родителями, а после этого попытаться установить контакт с малышом.

Детям до трех лет сложно понять, что Дед Мороз существует. Поэтому до этого возраста устраивать праздники с костюмированным персонажем бессмысленно. «Страхи, которые мы переживаем в детстве, могут формировать разные проблемы и преследовать нас многие годы», - резюмировала она.

Ранее психолог назвала главную ошибку женщин при подготовке к Новому году. Психотерапевт из Лондона, специализирующийся на самооценке и отношениях, Руайри Стюарт уточнила, что в это время года главное — не переоценить свои возможности, ведь в погоне за совершенством можно упустить самое главное.